El gesto obsceno de Robbie Williams durante la ceremonia inaugural del Mundial

El músico británico Robbie Williams tuvo un gesto obseno durante su show en la previa del partido que disputaron Rusia y Arabia Saudita en el Estadio Olímpico Luzhniki de Moscú, que tiene una capacidad para 80 mil personas

Robbie Williams fue el elegido para cantar en la ceremonia inaugural del Mundial de Rusia 2018.

Con un traje animal print rojo y negro, el músico británico interpretó "Let me entertain you" y "Feel" y cerró el show con "Rock DJ".

La reacción del cantante inglés fue repudiada en las redes sociales y los usuarios hicieron tendencia el video donde se lo ve levantando el dedo.

Además, destacaron la actuación que tuvo junto a la intérprete de ópera rusa Aida Garifullina, que acompañó al cantante en "Angels". (Infobae.com)