El árbitro argentino Néstor Pitana aprobó el examen del debut en el Mundial

Néstor Pitana tuvo la chance de dirigir el partido inaugural del Mundial de Rusia 2018 y no la desaprovechó. Luego de una actuación sin polémicas, el árbitro argentino expresó su felicidad por haber sido protagonista del arranque.

"¡Qué emotivo partido! Fue un gusto dirigir el partido inaugural y felicito al equipo de Rusia", escribió el misionero en un mensaje que tradujo también al inglés y al ruso.

