Los elogios a Messi, la ilusión argentina y las mejores frases de Sampaoli a horas del debut argentino en Rusia

El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, reconoció hoy que el armado del equipo para el debut frente a Islandia se basó en su "conocimiento" con el capitán Lionel Messi, quien para él no tendrá su última experiencia mundialista en Rusia 2018 y en el cual espera que llegue "al lugar donde se merece".

"Fue difícil la elaboración del primer equipo para el Mundial, ya que tuvimos rendimientos parecidos en la preparación lo cual nos llevó a nivelar a un montón de jugadores y también encontrar rendimientos compatibles", indicó Sampaoli, luego de confirmar el once titular en la conferencia de prensa.

Sampaoli dijo que vio al capitán argentino "muy ilusionado" y espera que en Rusia 2018 pueda conseguir el logro que lo "ponga en el lugar que corresponde".

"Un jugador que tiene tanta capacidad y es tan diferente no debería tener tanta presión, porque nos hace disfrutar mucho de su juego, yo no veo que éste sea el último de Messi. Por su capacidad y por su profesionalismo, él decidirá cuándo", indicó.

"Este tipo de genios que aparecen cada tanto tienen diferentes particularidades, la de Leo es jugar a la pelota, no veo que sea el último", agregó.

Asimismo, detalló cómo es el desafío de organizar un equipo que tenga una figura tan absorbente como la del mediocampista rosarino.

"Nosotros como entrenadores tenemos un poder organizativo, que tiene que ver en cómo se puede organizar un equipo de fútbol en virtud del rival y de los jugadores que tenemos, que resuelven en el campo. Pero si tenés alguien como Messi, lo importante es saber rodearlo para que se potencien quienes lo rodean y lo potencien a él. Hay que ser muy capaz como entrenador para que eso suceda", afirmó.

El viaje a Barcelona y la temprana llegada al búnker de Bronnitsy permitió a la Selección argentina tener 34 entrenamientos en la previa del Mundial, algo que sirvió para tener "mayor densidad de trabajo y elegir la funcionabilidad del equipo para un torneo tan importante".

"Eso nos abre mucha ilusión, en relación a lo que generó el equipo. Llegamos a un punto en el que llegamos muy consolidado y seguramente llega muy bien preparado, respecto de nuestra corta estadía de trabajo", afirmó.

Sampaoli agregó a esa idea que su objetivo es que los jugadores de la Selección argentina "disfruten" del juego y "salirse de la presión porque eso imposibilitaría el rendimiento alto".

"Estamos trabajando para eso, y ojalá que la presión la tenga Islandia. Organizarse para no dejar jugar, es mucho más simple que organizarse para jugar", completó.

"Demostrar que somos potencia"

Más allá del mote de favorito que siempre rodea a una Selección de la envergadura de Argentina, Sampaoli no esquivó la mochila pero apuntó a dar una demostración de fútbol.

"Veo una Argentina decidida, convencida que tiene un montón de valores para demostrar que sigue siendo una potencia futbolística y ojalá que así sea", aseguró.

Sensaciones

Y sobre sus sensaciones de vivir su segundo Mundial pero el primero con su país: "Estar acá con la Selección de mi país va a ser imborrable en mi vida, trataré de vivirlo con mucha pasión, y con la serenidad que me permita tomar las mejores decisiones".

"Lo que se genera dentro de mí son muchas sensaciones muy fuertes, mi familia, mis amigos, todo el mundo diciéndome que hay un país detrás de todos nosotros esperando que le demos una alegría en este mes. Vamos a dar todo pero quizás dando todo no nos alcance, somos un país que recordamos todo relacionado al fútbol, recordamos cómo estábamos vestidos en la final del Mundial 1986 pero no el 25 de Mayo. Se me pone la piel de gallina pensando en lo que se genera en la gente con este Mundial. Mañana van a ser 40 millones empujándonos", finalizó. (NA)