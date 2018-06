Cayetano Rodríguez, el otro bahiense campeón del mundo

En los tiempos que corren hay pocas cosas que nos logren unir tan fuerte a todos los argentinos como un Mundial de fútbol, algo que volverá a sentirse hoy cuando la Selección debute en Rusia y la ilusión de millones se renueve.

Por eso, desde La Nueva. te proponemos vivir la previa con un bahiense que sabe bien lo que es ser campeón del mundo. Palabra autorizada....

Se trata del exjugador y entrenador de nuestra ciudad, Vicente Cayetano Rodríguez, quien tuvo un papel fundamental en la conquista del Mundial de 1978 (NdR: también lo hizo en España '82).

"Cacho" participó como uno de los colaboradores del DT César Luis Menotti, aportando su granito de arena para que Passarella pudiera levantar la Copa.

"No sé como explicarte lo que sentía...yo estaba en el aire...", admitió.

"Trabajamos unos cinco entrenadores, el Sapo (Roberto Saporiti) hacía la recolección de lo que nosotros les íbamos dando y armaba algo para que el Flaco (Menotti) no esté ocupado en eso. Observamos a los rivales y a jugadores que podían tener una participación en la Selección, pero tenías que tener todo un informe. Había que dar los porqué", agregó.

A simple vista, a Cayetano se lo ve apasionado del fútbol. Informado, amante del buen juego y capaz de sentarse a ver un partido en la comodidad de su living tomando apuntes y observando jugadores como si todavía se calzara el buzo de técnico, como lo hiciera en equipos de nuestra ciudad y el país; y hasta en combinados nacionales como el de México y Haití.

"El virus del fútbol me ha invadido de una forma tan profunda que no me lo puedo sacar. Es enfermizo lo que me gusta", admitió.

Con toda eso a flor de piel, Cacho repasa las posibilidades de la albiceleste en Rusia.

"Creo que Argentina va a estar entre los cuatro primeros y nos vamos a vengar de España (NdR: del 1-6 sufrido en un amistoso). Nos vamos a cruzar y le vamos a ganar, aunque sea medio a cero. Los otros candidatos son Alemania y Brasil; y siempre alguna sorpresa puede haber...Inglaterra, puede ser", señaló.

Argentina hará su estreno hoy en el Grupo D y luego se medirá ante Croacia y Nigeria (el jueves 21 y el martes 26) en busca de un lugar en octavos.

"En estos tres partidos se tiene que encontrar el equipo, quedar el 11 titular para lo que viene. El hándicap que tenés son estos tres partidos, después si vos te equivocás tres veces en defensa es probable que el partido no lo ganes", enfatizó Rodríguez.

Pero para pelear el título, Cayetano sabe que hay una clave: Lionel Messi.

"Messi forma parte de lo que uno se atreve a decir...sino estuviera Messi yo no estaría diciendo que Argentina es candidato. Sí diría que es un equipo combativo, por el estilo, pero él nos da el plus de la sabia de este juego. Estando él las cosas cambian radicalmente, no solo por lo que ofrece, sino por lo que genera en los rivales. Su sola presencia genera un desorden emocional. También pienso que Mascherano va a jugar un gran Mundial", se ilusionó.

Desde hoy, las palabras quedarán a un lado y será hora de los hechos. Aunque a Cacho también lo ilusiona lo que se dice en la previa.

"Se está gestando algo nuevo. El equipo me gustaba más con Lo Celso (por Biglia). No me termina de conformar la idea de Salvio en esa posición, pero yo no lo puedo juzgar por eso; lo único que puedo decir es si me gusta o no y porqué".

"El grupo está muy bien, me doy cuenta cuando los jugadores declaran. Hay comentarios que van dirigidos al deseo que tienen de ser campeones y eso se nota", cerró Cayetano.

Tengamos fe, lo dice un bahiense campeón del mundo. Palabra autorizada...