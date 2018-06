Pavón, casi titular: "Me siento con confianza"

El delantero Cristian Pavón, otro de los que asoma como recambio para el clave duelo frente a Croacia el próximo jueves, admitió hoy sentirse "con confianza" de cara a su posible titularidad.

El futbolista de Boca, que ingresó de buena manera frente a Islandia y le cometieron un penal que no fue sancionado, remarcó "estar muy contento de haber debutado" en un Mundial.

"En Boca he jugado tanto por derecha como por izquierda. La verdad es que prefiero lo que le sea mejor al equipo ya que me siento cómodo por ambos lados", afirmó en conferencia de prensa.

Sugestionaron tanto a los árbitros con la "AFA Bostera", que el miedo por cobrarle algo a favor a jugadores de Boca, llegó hasta #Rusia2018. En esta jugada, hay un claro penal a Pavón, que el árbitro no cobra. pic.twitter.com/3MAGF2tmmM — Boca TV (@BocaTeVe) 16 de junio de 2018

Pavón, que ocuparía el lugar del rosarino Ángel Di María en la izquierda del ataque albiceleste, dijo no sentirse titular todavía debido a que "el entrenador está realizando pruebas", pero destacó que siente "la misma importancia" cuando juega con Boca por la Copa Libertadores o con Argentina en un Mundial.

Según la información que surge desde los entrenamientos, Pavón mantiene un nivel alto desde que se inició la preparación, lo que haría recaer sobre él la responsabilidad de romper por el extremo.

"Me siento con confianza, cada día que pasa me siento muy bien y por suerte me está saliendo todo", reconoció.

"Siempre soñé desde chico estar jugando al lado de Messi y ojalá se cumpla el sueño", completó.

Sobre lo que le pide el entrenador Jorge Sampaoli para su rol dentro de la Selección, explicó: "Me pide que esté abierto, que dé una mano a la hora de defender, creo que lo que me dice está bien, porque también lo hago en Boca. Sería muy lindo estar entre los titulares y poder aportar lo mío para el equipo".

Y por último, aclaró: "El sistema tiene que analizarlo y pensarlo el entrenador". (NA)