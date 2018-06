Quién es José Luis Romero, el relator de la TV Pública del que todos hablan

El "relator de la TV Pública" fue tendencia esta mañana durante Colombia - Japón por su particular forma de relatar el partido de Rusia 2018.

Era José Luis Romero, quien relata los partidos del Mundial para Radio Nacional y al que también se lo va a escuchar en los partidos de televisión.

Hasta Marcelo Tinelli se preguntó en Twitter quién era el relator.



Romero es el primer cordobés de la historia en relatar para la TV Pública.

Días atrás dio una entrevista para Radio Nacional Córdoba, que es donde trabaja durante el año, y contó sus expectativas.

"De chiquilín lo miraba desde afuera como un sueño que nunca se alcanza. Parecía imposible pero felizmente se dio la coyuntura política de la radio de abrir el juego", tiró.

En las redes, por lo general, lo mataron:

Creo que nunca me dieron tantas ganas de mirar un partido en mute @TV_Publica

Roman Iutch nombra al relator de la TV publica como Carlos, no nos quiere decir su apellido porque tiene miedo a las represalias. pic.twitter.com/mAnEVBdmnI

Este mundial es tan aburrido, que la TV Pública puso al relator del TC 2000 a cubrir el partido de Colombia vs Japón.

"Placebo", "torturante"... No sé si el relato de la TV Pública es bueno, pero que me está haciendo revisar el diccionario, de eso no quedan dudas.