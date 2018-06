Quién es el bahiense que está en Rusia y es más fotografiado que Messi y Maradona

No es Lionel Messi. Ni Diego Maradona. Ni Sergio Agüero. Pero es el argentino (y bahiense) al que más fotos le piden en el Mundial de Rusia.

Se trata de Horacio Domínguez, un hombre de 60 años, que tiene un notable parecido al personaje principal de Merlí, la serie catalana que la rompió en Netflix.

El bahiense le contó a La Nación cómo es su día a día desde que llegó al suelo soviético.

"Empezó de a poco. Por ahí me decían en algún lado: 'Che, te parecés a Merlí'. En Argentina, algunos también dicen que me parezco a Aldo Rico. Pero la comparación con Merlí, en mi ciudad, que ando todo el día en la calle porque soy viajante, me lo dicen todo el tiempo", sostuvo Horacio.

Según la crónica del matutino porteño, casi no puede caminar a un ritmo constante ya que cada pocos minutos se detiene por algún comentario.

De hecho hasta el periodista K Diego Brancatelli se lo "confundió" con Merlí cuando lo cruzó en Moscú.

—¿Es imposible caminar sin que te detengan?

—En realidad, se complica un poco. O sea, ando bastante bien. Pero es cierto que me piden fotos, autógrafos. Incluso, ya en Ezeiza, cuando estábamos en la cola para viajar a Madrid, me lo decían mucho. Me pidieron de varias nacionalidades. No sé cuáles, porque no domino mucho idioma. La mayoría son mujeres. Se ve que el personaje tuvo mucho éxito en las mujeres, debe ser por la forma de ser. Debemos ser muy parecidos de verdad, porque me paran todo el tiempo.

"En la fila de Ezeiza, una señora me hizo una historia porque al marido no le gustaba lo que decía el personaje y a ella le encantaba. La fila del avión fue tremenda, encima salía para Madrid, todo cerraba", agregó Horacio, que está en Rusia junto con un amigo y verá toda la primera ronda de Argentina.

Y concluye: "Cuando estoy de civil, si me hago el gallego, pasa... La gente cree que soy él".

Merlí real:

El "Merlí bahiense":