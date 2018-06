Mac Allister pasó por Bahía: habló del deporte como escuela de vida y opinó sobre el Mundial de Argentina

El secretario de Deportes de la Nación, Carlos Mac Allister, visitó Bahía Blanca para inaugurar una cancha y afirmó que "el deporte es una escuela de vida".

"Cuando hablamos de deportes hablamos de algo que atraviesa a toda la problemática nacional. CUando hablamos de deportes hablamos de educación: un chico que viene acá a jugar y que empieza a participar va a respetar al árbitro y al entrenador; al otro día cuando vaya a la escuela respetará al maestro; y cuando vaya a su casa va a respetar al adulto y al policía", sostuvo el exfutbolista.

El funcionario llegó a Bahía para visitar el Polideportivo Norte, en Vieytes al 2.700, e inaugurar una cancha de piso sintético.

"Cuando hablamos de inserción social, un pibe que venga acá va a jugar, se va a divertir, se van a juntar y ahí es donde el hijo de un médico o un barrendero, por decir 2 actividades totalmente distintas, se van a divertir y no van a tener más diferencias que su talento o su juego", agregó en un breve discurso.

Y concluyó: "El deporte es mucho más que 10 o 20 pibes jugando; el deporte es una escuela de vida y una forma de vida. Es un lugar extraordinario donde se cruzan todos y donde lo más importante y el concepto más fuerte es que ahí reina la alegría".

Por su falta de pelo, Mac Allister no pudo evitar un chiste del intendente Héctor Gay, que lo acompañó hasta el Polideportivo: "Es pelado pero no es [Jorge] Sampaoli, así que no le hagan nada", le tiró.

Opinó también sobre la Selección en Rusia