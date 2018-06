El saludo de Anto Roccuzzo a Messi en su cumpleaños: "Te amamos tanto"

Lionel Messi cumple hoy 31 años y mientras permanece concentrado en Bronnitsy de cara al difícil y fundamental partido del martes contra Nigeria, diversas figuras e instituciones aprovecharon para saludarlo.

Su esposa, Antonela Roccuzzo, usó la red social Instagram para saludar a Lio con un "te amamos tanto". Ella recién llegará a Rusia el martes con sus 3 hijos para el ver partido de la Selección.

El posteo no pasa desapercibido, porque desde que comenzó la competencia mundialista rondan rumores de problemas en la pareja que estarían afectando al futbolista.

Desde la concentración de Uruguay, en tanto, su compañero de ataque en el Barcelona, su amigo Luis Suárez, no dejó pasar la oportunidad de enviar a la 'Pulga' su mensaje a través de Twitter.

"FELIZ CUMPLEAÑOS, chaval 31 Disfruta tu día. SIEMPRE APOYÁNDOTE y deseándote lo MEJOR, AMIGO @TeamMessi", publicó el delantero de la selección Uruguay esta mañana.

FELIZ CUMPLEAÑOS, chaval 3⃣1⃣🎉🎉🎂🎂 Disfruta tu día. SIEMPRE APOYÁNDOTE y deseándote lo MEJOR, AMIGO 💪💪👊👊 @TeamMessi



HAPPY BIRTHDAY 3⃣1⃣ 🎉🎉🎂🎂 Enjoy your day. Always SUPPORTING you and WISHING you all the best, my friend 💪💪👊👊 pic.twitter.com/TroPuIeF8i