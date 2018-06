"Tenemos que acostumbrarnos a ganar", dijo Federico Fazio a la espera del partido con Francia

El defensor argentino Federico Fazio fue uno de los jugadores de la Selección que dialogó hoy en conferencia de prensa, junto con Giovani Lo Celso, a 2 días de los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

"Creo que la mentalidad ganadora es muy importante, no sólo en el fútbol. Tenemos que acostumbrarnos a ganar y seguir trabajando", indicó el futbolista de la Roma de Italia.

"Preparamos el partido con Francia con la ilusión y las ganas de pasar a Cuartos".

Cabe recordar que la albiceleste será una de las encargadas de abrir los cruces del torneo, cuando se mida ante Francia, el sábado desde las 11 (en Kazán).

Además, Fazio señaló que la victoria frente a Nigeria tiene que "servir para seguir creciendo" y manifestó: "La Selección fue evolucionando en cada partido".

"Somos un equipo muy unido dentro y fuera de la cancha. Sabíamos que la victoria iba a llegar trabajando de la forma en que veníamos haciéndolo. Después de la victoria ante Nigeria nos sentimos con más confianza. Sabemos que tenemos grandísimos jugadores y tenemos que aprovecharlos", aseguró Fede.

Al ser consultado acerca de si Argentina es candidata tras haber pasado la fase de grupos, Fazio expresó: "No pensamos en eso, sino en llegar lo más lejos posible. Hay que pensar en el próximo partido".

"El encuentro ante Francia hay que trabajarlo de la mejor manera para pasar a Cuartos y pensar solo en lo que viene que es lo que hace llegar lejos y lo que hace crecer a un grupo. Somos un grupo muy unido y tiramos todos para el mismo lado", manifestó.

Finalmente, el ex Ferro expresó: "Somos 23 compañeros que tratamos de sumar día a día. Hasta ahora algunos no tuvimos la oportunidad de jugar, pero eso no cambia nuestras ganas".