Dagna piensa en una lucha con Inglaterra para organizar el Mundial 2030

El enviado especial de La Nueva. y LU2 a Rusia, Sergio Buyanovsky, habló con el expresidente del Club Olimpo y miembro de la Conmebol, Alfredo Dagna, quien se refirió al Mundial de 2030.

"Vos imaginate que lo que tracciona el dinero más importante que hay en el fútbol en este mundo lo genera Europa. Están los equipos más importantes y para los europeos este mundial no está dentro de Europa. Para ellos el último fue en 2006 en Alemania."

"Si se asigna en 2030 sede en América Latina, lo que debería ser porque son los 100 años del primer mundial que se hizo en Uruguay, motivo y fuerza principal que tenemos pero los europeos no creo que tengan ganas. Inglaterra ya se postuló y creo que va a ser una lucha muy grande", explicó el expresidente de Olimpo.

Ya están los 16 clasificados: día y hora de cada uno de los partidos de octavos de final

"Me da la sensación que los europeos y los ingleses en particular no se van a bancar 30 años sin un mundial en Europa", aseguró Dagna.