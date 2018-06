"La garganta no me da más", dijo un bahiense tras el gol de Marcos Rojo

Sergio Buyanovsky, enviado especial de La Nueva. y LU2 al Mundial de Rusia, entrevistó a un bahiense tras el paso a los octavos de final.

Enrique "Quiquín" González es del barrio La Falda y contó que casi se queda sin voz tras el gol de Marcos Rojo que le dio la clasificación a Argentina.

"La garganta no me da más, he gritado, he gozado. Felicidad absoluta", dijo el fanático que tiene muchas expectativas de ganarle mañana a Francia.

"Quiero saludar a mi familia, a mi novia Claudia, a mi ahijada María...", cerró Enrique.

Antes del partido con Nigeria, otros tres bahienses contaron sus sensaciones.