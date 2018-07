El difícil momento de Chapu Martínez en Rusia: "Había gente que me quería pegar"

El instagramer Martín "Chapu" Martínez contó el difícil momento que vivió en Rusia tras la eliminación de Argentina.

“Para todos los que decían que se acababa mi carrera, para los que me insultaban, yo no estuve adentro de la cancha jugando, muchachos y muchachas, no pueden cargarme con esa responsabilidad", explicó tras la derrota ante Francia.

Y agregó: "Salí de la cancha, había gente que me abrazaba y había gente que me quería pegar. Con el nivel de violencia que manejás para querer pegarme a mí. ¿Qué te hice yo?".

Hoy necesito que me escuches. Una publicación compartida de Chapu Martinez (@chapumartinez) el 30 Jun, 2018 a las 9:15 PDT

"Mi único objetivo es tratar de hacerte reír un rato a vos que estás viendo este video", aclaró.

Chapu es el autor del video "Traeme la copa, Messi", que se hizo viral en las redes sociales. (Infobae, Canal Trece y La Nueva.)