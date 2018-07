Diego Costa le hizo un reproche al técnico español Fernando Hierro tras el penal errado por Koke y quedó registrado por las cámaras.

Cuando Hierro estaba decidiendo quiénes iban a patear los penales, Costa le pidió que no lo ponga a Koke porque no estaba bien. Pero no le hizo caso y el jugador falló.

"Te lo dije", le dijo Costa al entrenador luego de que el arquero ruso Akinfeev le atajara el tiro a Koke.

Luego, el error de Aspas selló la eliminación de la Roja del Mundial de Rusia.