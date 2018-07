Sampaoli no iría a España con el seleccionado Sub 20

El entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, se reunió con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y le hizo saber que si no colaboran para que tenga un equipo competitivo, no dirigirá al combinado Sub 20 en el torneo de L'Alcudia.

El DT tuvo una charla con Tapia en la que le dejó en claro que, si desde la casa madre del fútbol nacional no hacen una gestión para que estén los futbolistas que él pretende, su intención es que su asistente Lionel Scaloni viaje a España para comandar al equipo en el certamen que se disputará en Valencia a fin de mes.

Como dicho torneo no es oficial, algunos clubes argentinos y otros del exterior como Inter (Italia), donde juega el delantero Facundo Colidio, informaron que no pretenden dar a los posibles citados.

Lo curioso es que la AFA había comunicado el último lunes, a través de su sitio web, que el propio Sampaoli sería el DT de la albiceleste en L'Alcudia.

Este es un nuevo desencuentro entre las 2 partes, al punto que la posible baja del entrenador para el certamen en España no le cayó bien a Tapia.

A pesar de este plan de desgaste llevado a cabo por la casa madre del fútbol argentino, Sampaoli no tiene pensado dar un paso al costado y en caso de que pretendan echarlo, hizo saber que tendrán que sentarse a negociar con su abogado y representante.

En ese sentido, Fernando Baredes llegará el viernes a nuestro país para estar junto al casildense, aunque no tiene previsto reunirse con ningún directivo de la AFA salvo que lo convoquen. (NA)