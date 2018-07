Néstor Pitana será el encargado de dirigir la final del Mundial

La FIFA designó hoy al misionero Néstor Pitana como árbitro de la final Francia-Croacia, que se disputará este domingo en el Estadio Luzhniki de Moscú.

Junto al referí, estarán Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti como jueces de línea, mientras que el cuarto árbitro será el holandés Bjorn Kuipers y en el VAR estará su compatriota Erwin Zeinstra.

El misionero emulará a Horacio Elizondo y además sumará su quinto partido en Rusia. Llega a la final luego de haber dirigido a ambos finalistas, algo que no sucedió en los últimos 5 mundiales.

He sido honrado con la tarea de dirigir la final! Le deseo la mejor de las suertes a ambos equipos; espero estar a la altura, daré lo mejor de mi!



I am truly honored to have been chosen to be the referee of the Final! Good luck to both teams, I hope to be up to the task!