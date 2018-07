Activistas contra el gobierno de Putin invadieron el campo de juego de la final Francia-Croacia

Olga Kurachyova, una de las integrantes de la banda punk rusa 'Pussy Riot', dijo el domingo que fue una de las personas que invadieron la cancha mientras se jugaba la final de la Copa del Mundo de fútbol y que estaba detenida por la policía.



Kurachyova, una crítica del gobierno ruso, dijo a Reuters por teléfono que estaba en un recinto policial en el estadio de Luzhniki, donde se disputó la final entre Francia y Croacia y que ganaron los franceses.

En el segundo tiempo del partido, tres personas vestidas con camisas blancas y pantalones negros salieron al campo desde detrás del arco francés. Una cuarta persona intentó correr hacia la cancha pero fue abordada antes de ingresar.

Las tres personas pudieron correr unos 50 metros en diferentes direcciones, antes de que los custodios las derribaran y arrastraran fuera del campo.

El partido se detuvo, pero se reanudó unos 25 segundos más tarde. Un testigo dijo que había visto a la policía escoltar a los invasores fuera del estadio. Usaban trajes similares al de la policía, dijo el testigo.

"¡ALERTA! Ahora mismo: cuatro miembros de Pussy Riot toman la final de la Copa Mundial de fútbol", dijo Pussy Riot en su cuenta de Twitter, que dirigen las integrantes de la banda Nadezhda Tolokonnikova y Maria Alyokhina.

NEWS FLASH! Just a few minutes ago four Pussy Riot members performed in the FIFA World Cup final match — ”Policeman enters the Game”https://t.co/3jUi5rC8hh pic.twitter.com/W8Up9TTKMA