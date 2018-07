VAR, una mirada desde el rugby al debut de la pantalla

Por Ricardo Sbrana / rsbrana@lanueva.com

VAR, el balance. Por segundo Mundial de fútbol consecutivo FIFA implementó cambios en la reglamentación. Primero fue el aerosol en Brasil 2014, y ahora el videoarbitraje o VAR (video assistant referee) en Rusia 2018. Es decir, el espíritu del board británico, cada vez más presente con sus reglas de fair play para transparentar la imagen de un deporte salpicado por la corrupción. A no olvidar.

A pesar de las críticas iniciales, al VAR le fue bien. El propio presidente del organismo, Gianni Infantino, afirmó que esta nueva herramienta elevó el porcentaje de eficacia de las decisiones arbitrales: de un 95% previo al VAR a un 99,3% en Rusia.

"La Nueva." consultó a dos especialistas en video arbitraje del rugby argentino y continental. El objetivo, comparar el uso de la asistencia de la pantalla en ambos deportes.

Marcelo Pilara, exárbitro en el torneo de Buenos Aires y en el Circuito Mundial de Seven, se desempeña desde 2014 como capacitador en referato y TMO (television match official) para la Unión de Buenos Aires y la Unión Argentina de Rugby.

“El fútbol está rodeado de una cuestión de corruptibilidad, falsedad y ventajismo que el VAR contribuirá a combatir. Por ejemplo, en Rusia se hizo evidente la cantidad de simulaciones cuando un futbolista ingresó al área. Es necesario evitar las simulaciones y el VAR ayudará a cambiar esa conducta. El fútbol ha tomado algo del rugby”, afirmó, también en relación a la definición por amarillas (fair play), como sucedió en el desempate entre Japón y Senegal.

En rugby el TMO busca la decisión justa, evitar que un error modifique el resultado de un partido, una sanción o un campeón. El réferi puede acudir a la asistencia de pantalla y también la pantalla informar de algo que el juez no vio. El espíritu es similar en el fútbol, sólo que la aplicación depende de criterios, protocolo y cantidad de personas ligadas a la revisión.

Marcelo Pilara.

“El equipo arbitral del rugby es el réferi, dos asistentes (líneas) y el TMO, que es un oficial más y tiene incidencia dentro del partido. Cuando se va a marcar un try el árbitro primero busca al asistente. Si obtiene la información que necesita, lo cobra. Sino, recurren al TMO. Es decir, si la decisión se puede tomar en la cancha, no se acude al TMO. Por lo que vi en Rusia y por lo que estuve leyendo, el VAR está para determinar penales, si fue o no en el área, para situaciones de infracciones que ameriten tarjeta roja, para tema goles y para identificar correctamente al jugador amonestado o expulsado”, enumeró.

En nuestro país la asistencia por video en rugby debutó en 2003 en la Unión de Buenos Aires (URBA). En principio en instancias de semifinal y final. Hoy, en dos canchas por fecha, con un despliegue de 6 cámaras en cada caso.

“Solamente se podía usar para determinar situaciones de try o no try. Con el tiempo pasó a usarse con el juego sucio. Y fueron modificándose los protocolos, porque llegó un momento en que los réferis se apoyaban mucho en el TMO y dejaban de tomar decisiones. Se fueron modificando protocolos para que el TMO sea un apoyo tecnológico, no la red de salvataje”, sostuvo.

"El TMO no siempre es infalible. Nos hemos equivocado. Muchas veces el réferi nos pregunta y nosotros nos focalizamos en la acción puntual, cuando capaz no observamos que la pelota le rebotó en la pierna a otro jugador. Dejamos de ver otras cosas”, reconoció.

Discrepancias

Hugo Lafuente Krone es un capacitador de árbitros para World Rugby de Paraguay. Dictó numerosos cursos en el rugby sudamericano y se especializa en TMO. Puso énfasis en las diferencias respecto del VAR.

“Lo que no entiendo es esa lejanía del árbitro con el oficial de video. Como que el VAR existiera en una nube y resultara una especie de juez que debe sacar una calificación de lo que ocurre allá abajo. Tenés a tres o cuatro réferis distintos arriba... ¿Qué ocurre si no se ponen de acuerdo al juzgar? En rugby hay una sola persona al frente del video y es la que se tiene que hacer cargo de sus decisiones. Sería ideal que en el VAR fuera así. También reconozco que es más difícil. En el fútbol se depende de la interpretación, del criterio del árbitro”, afirmó.

El debut mundialista de Francia contra Australia marcó la primera vez en que el VAR fue utilizado para otorgar un penal en Rusia. El árbitro Andrés Cunha no cobró el penal de Ridson a Griezmann, pero el VAR le hizo cambiar el fallo.

“Por su naturaleza, el fútbol tiene sus interpretaciones acerca de las jugadas. Si el árbitro de fútbol pudiera hacer lo que hace el de rugby, que es prevenir la infracción diciéndole al defensor que persigue a un atacante 'no se tire', 'no lo barra', el jugador no se tira. Una forma de educar”, explicó.

Hugo Lafuente Krone.

“Además, en rugby el juego no se corta en cualquier momento. Por ejemplo, un equipo que ataca va saliendo desde su campo y comete pase forward (el pasador entrega la pelota de manera ilegal hacia adelante, en lugar de hacerlo hacia atrás). Si el árbitro no la vio, el juego seguirá. Y el TMO no va a interrumpir esa continuidad, a menos que sea acción de try. A lo mejor, esto es lo que habría que implementar en el fútbol”, sugirió Lafuente.

Para tener en cuenta

1

¿Independencia?. En fútbol el réferi no está sometido a la decisión final del VAR. Pero se conocieron en Rusia casos de árbitros enviados a casa por desobedecer las instrucciones del VAR en ciertos fallos. En rugby el TMO es un instrumento de consulta del árbitro, quien tendrá la decisión final. Es importante aclarar que en fútbol existen diferentes criterios para apreciar una acción de juego.

2

Personal. El panel del VAR cuenta con un equipo de personas frente a los monitores (hemos visualizado hasta cuatro en imágenes) y otra en la coordinación y comunicación. No necesariamente se encuentran en el estadio del partido sobre el que se discute. En rugby el TMO está en la cancha y es una sola persona el analista de la jugada y quien se comunica con el árbitro.

3

Pantallas. Como el equipo de trabajo no se encuentra en el estadio, el VAR no exhibe las imágenes en la pantalla gigante. En los estadios de Rusia sí se exhibió una placa en la que se comunicó el uso del VAR. En los torneos internacionales de rugby, tanto TMO como el público -en la pantalla del estadio- observan las jugadas a analizar desde diversos planos.